Первая за более чем 30 лет росомаха замечена за пределами ареала обитания в Орегоне

Пара, рыбачившая в понедельник недалеко от Портленда, штат Орегон, была удивлена, когда заметила редкую росомаху, которая в штате занесена в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Появление североамериканской росомахи (Gula gula luscus) на реке Колумбия стало первой подтвержденной встречей этого животного за пределами естественной среды обитания в горах Валлоуа за более чем 30 лет, сообщил Департамент рыбных ресурсов и дикой природы штата Орегон (ODFW) в пресс-релизе.



"Учитывая близость к Портленду, мы были очень удивлены, когда поступило сообщение, и обрадовались, когда смогли подтвердить факт наблюдения", - сказал Дэйв Кейтер, окружной биолог департамента дикой природы ODFW, в своем заявлении.

"Мы очень признательны людям, которые сообщили об этом редком случае, и компании Cascadia Wild, которая помогла нам подтвердить сообщение и начать мониторинг".