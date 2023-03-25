Телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил клубящиеся облака на планете с 22-часовым днем и температурой 1500 градусов

Космический телескоп NASA James Webb обнаружил "клубящиеся облака" на далекой планете, что свидетельствует о значительном научном открытии.

По данным НАСА, особенности облаков "настолько драматичны, что это самый изменчивый объект планетарной массы, известный на сегодняшний день".



Исследователи объясняют, что "атмосфера далекой планеты постоянно поднимается, смешивается и перемещается в течение 22-часового дня", что означает, что более горячий материал поднимается вверх и выталкивает более холодный материал вниз. Это приводит к значительным изменениям яркости, которые нигде больше не были обнаружены.



Команда под руководством Бриттани Майлз из Университета Аризоны также сделала "необычайно четкие" обнаружения воды, метана и угарного газа по данным телескопа Вебба, а также доказала наличие углекислого газа.



Каково значение? Это самое большое количество молекул, когда-либо обнаруженных одновременно на планете за пределами нашей Солнечной системы.