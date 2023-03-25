Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча начинает кампанию по переизбранию

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в субботу официально принял выдвижение своей партии в качестве основного кандидата на сохранение должности на предстоящих всеобщих выборах.

69-летний бывший генерал возглавил военный переворот в 2014 году после нескольких месяцев ожесточенных уличных протестов в Бангкоке против избранного правительства. Таиланд страдает от политической нестабильности с тех пор, как в 2006 году армия свергла правительство миллиардера-популиста Таксина Шинаватры.



"Мы создадим новый политический климат", - сказал Прают, выступая перед 1000 сторонников в конференц-центре на окраине Бангкока, менее чем через неделю после роспуска парламента, чтобы назначить дату выборов на 14 мая.



"У нас будет политика, направленная на решение проблем народа и страны, и самое главное - и мне нужно сказать только одно слово, мне не нужно расширять или что-то еще - мы выйдем за рамки конфликта", - сказал он.



Прают был главной достопримечательностью на собрании недавно созданной партии "Объединенная тайская нация", где был представлен полный список из 400 кандидатов в законодатели.



"Мы не можем больше конфликтовать", - сказал он. "За прошедшие десятилетия были проблемы. Не забывайте. Не надо иметь краткосрочную память. Мы не можем позволить этому случиться снова".