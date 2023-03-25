Ульянов: МАГАТЭ может объявить о новом визите Гросси на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов утверждает, что Рафаэль Гросси может ещё раз посетить территорию ЗАЭС.

25 марта постпред России в Австрии Михаил Ульянов публично заявил, что считает реалистичным новую поездку генерального директора Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую атомную электростанцию. По мнению Ульянова, Гросси может лично объявить о своём скором визите на ЗАЭС.

Характерно, что ранее Рафаэль Гросси неоднократно настаивал на полной демилитаризации Запорожской АЭС и создании вокруг неё буферной зоны безопасности, отмечая, что данная атомная электростанция является крупнейшей в Европе и нередко подвергается обстрелам, что может спровоцировать техногенную катастрофу.

Также ранее Гросси лично провёл переговоры с Владимиром Путиным, после чего признался, что он поражён тем, насколько хорошо российский президент знает устройство Запорожской атомной электростанции, имея высокую степень осведомлённости о специфике работы данного ядерного объекта, не так давно перешедшего под контроль компании "Росатом".

Известно, что ЗАЭС находится в городе Энергодар Запорожской области, которая вошла в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума в этом регионе. Накануне глава совета при правительстве области Владимир Рогов рассказал, что армия Украины сосредоточила 40 тысяч бойцов на линии разграничения возле Запорожья.

По мнению Рогова, подразделения ВСУ готовятся к контрнаступлению на Запорожскую область, однако российская армия осведомлена о планах противника и готова им помешать.