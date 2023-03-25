В Барранкилье прошло мероприятие, посвященное влиянию нелегальных азартных игр в стране

На втором региональном совещании по борьбе с нелегальностью, состоявшемся в Барранкилье, были закреплены институциональные обязательства по борьбе с преступными группировками.

После незаконной добычи полезных ископаемых, это преступление, по словам юридического директора Supergiros, Jhony Mena, растет, затрагивая ресурсы департаментов, которые идут непосредственно на поддержку системы здравоохранения в регионах.



Благодаря этим налогам, говорит Эдгар Паес, президент Supergiros, поддерживаются государственные больницы, без ресурсов нет качества в здравоохранении, а без этого нет благополучия для пользователей.



Директор Национальной полиции Генри Санабрия и Паес подтвердили в Барранкилье цель борьбы с преступностью, которая использует цифровой бум, порожденный пандемией, для обхода уплаты налогов и роста финансов преступных группировок, которые подпитывают свои финансы за счет этих незаконных действий.