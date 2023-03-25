Финский мужчина хочет купить «Манчестер Юнайтед» вместе с болельщиками

Финский бизнесмен Томас Зиллиакус вступил в гонку за покупку "Манчестер Юнайтед" с планом, который в принципе имеет мало шансов на успех и предусматривает участие болельщиков в собственности клуба.

Томас Зиллиакус когда-то был директором телефонной компании Nokia и является страстным футбольным болельщиком, который утверждает, что сколотил свое состояние в технологическом секторе в Азии.



В 1998 году сингапурец основал инвестиционный фонд Mobile FutureWorks (MFW), специализирующийся на новых технологиях.



Не зарегистрированная на бирже компания утверждает, что активно работает в сфере социальных сетей, услуг онлайн-платежей, киберспорта, онлайн-видео и недвижимости. MFW утверждает, что контролирует более 150 компаний в 20 странах Азии, Африки и Европы общей стоимостью более 3 миллиардов долларов.