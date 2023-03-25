Ecopetrol назначает заместителя председателя совета директоров на должность Фелипе Байона

Компания Ecopetrol объявила о назначении ответственного президента с 1 апреля этого года.

Решение об этом было принято Советом директоров компании на заседании, состоявшемся в пятницу, 24 марта, на котором он назначил Альберто Консуэгра Грангера.



Этот руководитель будет возглавлять Ecopetrol с 1 апреля до даты назначения преемника Фелипе Байона, который будет занимать пост президента до 31 марта.



Это будет подтверждено после Генеральной ассамблеи акционеров нефтяной компании, которая состоится 30 марта.



После завершения этой процедуры Байон покинет свой пост после вступления в должность в сентябре 2017 года, в конце правления правительства Хуана Мануэля Сантоса.



Его временной заменой станет Консуэгра Грангер, имеющая более чем 30-летний опыт работы в секторе добычи энергоресурсов.