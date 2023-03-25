Денежные переводы в Колумбию выросли почти на 30% в феврале

Согласно последнему отчету Банка Республики о денежных переводах, выяснилось, что в феврале 2023 года этот показатель достиг US$832,7 млн.

Это означает рост на 6,1% по сравнению с январем этого года, когда этот показатель составил 785,02 млн. долларов США, согласно данным Банка Республики.



Динамика денежных переводов за последние 12 месяцев

Согласно отчету Банка Республики, год назад денежные переводы рабочих в Колумбию составили US$647,26 млн.



По сравнению с показателем февраля 2023 года, который составлял US$832,7 млн, наблюдается рост на 28,6%.