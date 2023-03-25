Иберо-американский саммит открывается неожиданным заявлением об участии Николаса Мадуро

Иберо-американский саммит открылся в эту пятницу в Доминиканской Республике неожиданным объявлением об участии президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Повестка дня встречи в Санто-Доминго, которая продлится до субботы, посвящена сложной экономической ситуации, оставленной пандемией Ковид-19, которая обострилась в регионе после вторжения России в Украину. Форум направлен на укрепление сотрудничества между Латинской Америкой и Европой.



Президент принимающей страны Луис Абинадер торжественно открыл встречу в крепости Осама, красивой колониальной крепости, выходящей на Карибское море, вместе с королем Испании Фелипе VI и девятью другими главами государств.



"Необходимо срочно переосмыслить более справедливую глобальную финансовую систему, которая позволит нам инвестировать, чтобы создать основы для экологичного, справедливого и истинного экономического развития", - сказал Абинадер в своей речи.

Пленарное заседание саммита состоится в субботу, когда лидеры подпишут совместную декларацию.