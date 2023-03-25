Лидеры бизнеса завершают свой форум обязательством инвестировать в Иберо-Америку

Иберо-американская деловая встреча завершила в пятницу два дня дебатов в Санто-Доминго, взяв на себя обязательства по инвестициям в регион и подчеркнув роль частной инициативы в развитии.

Форум был завершен президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером и королем Испании Фелипе VI после беседы с главами ибероамериканских государств и стал частью регионального саммита, который был открыт сегодня вечером.



Деловое мероприятие вращалось вокруг ряда направлений: устойчивое развитие, социальные обязательства и новые модели финансирования, экономические перспективы Иберо-Америки, гендерное равенство как движущая сила трансформации; инфраструктура, энергетика и экологический переход, связь и цифровая трансформация, а также туризм как основа для восстановления.



Перед окончанием встречи лидеры бизнеса выпустили итоговый документ, в котором они обязались продолжать "больше и лучше инвестировать" в регион и выступили за "новый социальный пакт", способствующий развитию государственно-частного партнерства и обязывающий "всех участников" к устойчивому развитию, "не оставляя никого позади".