Medicredit, технология финансирования для доступа к хирургическим процедурам в Колумбии

Согласно последним данным Международного общества эстетической и пластической хирургииISAPS, количество хирургических и нехирургических медицинских процедур в мире увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Только в Колумбии в 2021 году было проведено более 555 000 процедур, что позволило ей вернуться в первую десятку стран мира, наиболее поощряющих медицинский туризм, благодаря качеству своих специалистов, технологическим достижениям и инфраструктуре.



Однако, несмотря на такой рост спроса, только каждый второй колумбиец может получить доступ к качественной хирургии или медицинскому лечению, поскольку финансовая доступность является огромным барьером, который не позволяет этому стать реальностью и, к сожалению, унес жизни нескольких колумбийцев, которые в поисках экономии попали в руки неопытных специалистов и стали объектом внимания известных "гаражных клиник".