Китай и Бразилия стремятся создать фонд зеленых инвестиций, говорит Лула

Бразилия и Китай ведут переговоры о создании фонда для финансирования развития зеленой промышленности и возобновляемых источников энергии в обеих странах.

Предложение может быть объявлено во время визита президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Пекин на следующей неделе, хотя представители бразильского правительства заявили, что некоторые детали еще предстоит уточнить.



"Я не знаю, можно ли будет объявить об этом, потому что это сложные вещи, но идея состоит в том, чтобы создать двусторонний фонд (...) для инвестиций в этой области", - сказал агентству Reuters главный советник Лулы по внешней политике Селсо Аморим.



Аморим сказал, что он ожидает заключения сделки по возобновляемым источникам энергии во время визита Лулы, который включает встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник.



Министр окружающей среды Бразилии Марина Силва, которая будет в составе делегации Лулы, сказала, что обсуждаемый новый фонд будет использоваться для восстановления лесов и развития более устойчивой экономики, включая производство зеленого водорода.