Мексиканская фондовая биржа теряет 0,11 %, но закрывается с недельным приростом в 1,63 %

Мексиканская фондовая биржа (BMV) зафиксировала снижение основного показателя в пятницу на 0,11%, до 52 771,12 единиц, но, несмотря на это снижение, она закрылась с недельным повышением на 1,63%.

"Рынок капитала завершил неделю умеренным ростом по всему миру, а индекс S&P 500 зарегистрировал вторую неделю роста подряд, несмотря на глобальную финансовую неопределенность", - сказала агентству EFE Габриэла Силлер, директор по экономическому и финансовому анализу Banco Base.



В Мексике, по ее словам, индекс цен и котировок (IPC), основной индикатор BMV, "завершил неделю с приростом в 1,63%, а из 36 основных эмитентов, входящих в индекс, только восемь зарегистрировали потери".



Среди тех, кто добился наибольшего роста, были Volaris (+6,77 %), Banco del Bajío (+6,72 %), Inbursa (+4,85 %), Banregio (+4,63 %) и Grupo México (+4,41 %).



Несмотря на сегодняшнюю неудачу, МПК в этом году вырос на 8,89 % и находится на расстоянии -7,52 % от исторического максимума в 56 536,68 пункта, достигнутого 1 апреля 2022 года.