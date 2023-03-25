Забастовка в Буэнавентуре отменена после заключения соглашения между общинами и национальным правительством

Правительство страны и общины достигли соглашения о прекращении забастовки в Буэнавентуре, Валье-дель-Каука, одной из важнейших экономических артерий страны.

Это произошло после того, как стороны достигли соглашения из 20 пунктов.



В частности, национальное правительство обязалось гарантировать возвращение населения в сельские районы порта, которые пострадали от давления со стороны незаконных вооруженных формирований.



В результате конфликтов между такими вооруженными группировками, как FARC, ELN и диссидентами FARC, около 1500 человек были вынуждены покинуть свои дома и находятся в транзитных центрах.