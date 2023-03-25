Компания Ecopetrol назначила Альберто Консуэгра на должность исполнительного президента

Совет директоров колумбийской государственной нефтяной компании Ecopetrol назначил Альберто Консуэгру исполняющим обязанности президента компании с 1 апреля, заменив Фелипе Байона, который покинет свой пост 31 марта.

Консуэгра будет возглавлять Ecopetrol "до даты назначения преемника Фелипе Байона", говорится в заявлении нефтяной компании.



Ответственный президент имеет более чем 30-летний опыт работы в секторе добычи энергоносителей и присоединился к группе Ecopetrol в 2016 году в качестве вице-президента по снабжению и услугам.



Консуэгра занимал должность ответственного президента компании Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. и в настоящее время является исполнительным вице-президентом по операциям и заместителем законного представителя компании Ecopetrol S.A.



Совет директоров все еще находится в процессе выбора нового президента Ecopetrol, крупнейшей колумбийской компании.



Байон, который занял пост президента Ecopetrol в сентябре 2017 года, 26 января объявил, что уйдет в отставку 31 марта.