За последний год количество транспортных переводов в Колумбии сократилось

Национальная ассоциация устойчивой мобильности (Andemos) обнародовала данные о передаче подержанных автомобилей в Колумбии в этом году.

Процесс передачи - это процедура, которая оформляет смену владельца подержанного автомобиля после его продажи или передачи другому лицу.



Данные по передаче автомобилей с 2022 по февраль 2023 года

По данным Andemos, в 2023 году было проведено в общей сложности 29 692 передачи новых автомобилей.



Что касается подержанных автомобилей, то было зарегистрировано 127 586 передач, что ниже, чем в предыдущем году (160 304).



Богота по-прежнему остается городом с наибольшим количеством процессов передачи - 27 661, за ней следуют Кали - 6 025, Энвигадо - 5 473 и Медельин - 4 835.