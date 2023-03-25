За последний год количество транспортных переводов в Колумбии сократилось
17:47 2023-03-25
Национальная ассоциация устойчивой мобильности (Andemos) обнародовала данные о передаче подержанных автомобилей в Колумбии в этом году.
Процесс передачи - это процедура, которая оформляет смену владельца подержанного автомобиля после его продажи или передачи другому лицу.
Данные по передаче автомобилей с 2022 по февраль 2023 года
По данным Andemos, в 2023 году было проведено в общей сложности 29 692 передачи новых автомобилей.
Что касается подержанных автомобилей, то было зарегистрировано 127 586 передач, что ниже, чем в предыдущем году (160 304).
Богота по-прежнему остается городом с наибольшим количеством процессов передачи - 27 661, за ней следуют Кали - 6 025, Энвигадо - 5 473 и Медельин - 4 835.
Опубликовано: Иван Ободов