Пригожин предложил построить реабилитационный центр для военнослужащих на Рублевке

Аркадий Райкин любил красивую жизнь со вкусом

Чрезвычайно требовательный к себе, он многое требовал и от других. Юморист часто бывал в ресторанах и всегда стремился попасть на кухню чтобы убедиться в свежести блюд и чистоте поваров, которые готовили для него.