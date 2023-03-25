Пригожин предложил построить реабилитационный центр для военнослужащих на Рублевке
17:48 2023-03-25
По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на Рублевке необходимо открыть медицинский центр для реабилитации бойцов, участвующих в военных действиях.
Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба в своем Телеграм-канале.
Евгений Пригожин сообщил, что направил соответствующее письмо в администрацию Московской области.
Основатель ЧВК уточнил, что его компания «Конкорд» владеет земельным участком на Рублевке, и это было бы подходящим местом для строительства Центра психологической реабилитации военнослужащих.
Место жутковатое, но участникам СВО не привыкать", - отметил Евгений Пригожин.
Опубликовано: Наталья Замечалова