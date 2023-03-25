Учителя и город достигли соглашения после 9 месяцев переговоров в Куинси

Ассоциация работников образования Куинси достигла соглашения о заключении контракта с городом после ожесточенной общественной борьбы по поводу семейного отпуска, заработной платы и условий труда в школах Куинси.

Округ и профсоюз учителей опубликовали в пятницу днем совместное заявление об "успешных переговорах" по заключению коллективного договора на период с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2025 года.



"Обе стороны согласны с тем, что это соглашение представляет собой позитивный шаг вперед для округа и нашего педагогического персонала, который каждый день усердно работает в школах, поддерживая учеников и семьи", - говорится в заявлении. "Этот новый контракт содержит ряд значительных улучшений для педагогов Куинси.

Мы благодарны обеим сторонам за работу по достижению этого контракта и надеемся на продолжение сотрудничества".