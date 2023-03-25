Президент Конго Чисекеди привлек бывшего вице-президента Бембу к перестановкам в преддверии выборов

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди назначил бывшего вице-президента страны Жан-Пьера Бембу, который более 10 лет находился в заключении за военные преступления, министром обороны страны.

Его назначение стало частью реорганизации 57 членов правительства, которая, по словам пресс-секретаря президента, была "срочной и необходимой", о чем было объявлено по национальному телевидению Конго поздно вечером в четверг. Никаких других подробностей не приводилось.



Перестановки, которые оказались более масштабными, чем предсказывали наблюдатели, произошли в преддверии ожидаемых президентских выборов 20 декабря, на которых Чисекеди, вероятно, будет претендовать на второй срок.



"Это глубоко политическая перестановка", - сказал Джейсон Стернс, директор Исследовательской группы по Конго и профессор канадского Университета Саймона Фрейзера.



Чисекеди назначил Витала Камерхе, своего бывшего начальника штаба, который был освобожден из тюрьмы в декабре 2021 года после осуждения за растрату, на пост министра экономики.