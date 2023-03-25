В связи с запретом абортов в США на юге страны, тысячи людей обращаются в клиники Иллинойса

Всего за день до этого 58 женщин сделали аборты в клинике "Planned Parenthood" в Фэрвью Хайтс, в 15 милях к востоку от Сент-Луиса.

Но новый день все еще расписан по дням; до 100 пациенток, делающих аборты и планирующих семью, могут войти в двери.



Сотни женщин еженедельно приезжают в южную часть штата Иллинойс, чтобы сделать аборт - то, что больше не доступно миллионам людей, живущим в 1800-мильной полосе 11 южных штатов, которые в основном запретили прерывание беременности с тех пор, как Верховный суд лишил женщин конституционной защиты на прерывание беременности.



Но после того, как они доберутся до клиники в одном из самых благоприятных для абортов штатов страны, их ждет еще одно препятствие.

Сторонники борьбы с абортами в неоновых жилетах судорожно пытаются отмахиваться от прохожих у ворот, надеясь отговорить их от того, что они собираются сделать.