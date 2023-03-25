Картофельный бум: как для этого подготовить клубни для посадки

Если посадить клубни с севера на юг, регулярно подкармливать и поливать, урожай получится отменным.

Кто не мечтает о том, чтобы с каждого куста получить хотя бы ведро картошки? И это реально.

Первый шаг - дезинфекция и питание семенного материала. Для этого клубни (можно в сетке) замочить на пару часов в растворе. Состав готовится так: на 10 л воды - 60 г суперфосфата, 40 г мочевины, по 1 ч.л.борной кислоты, медного купороса и марганцовки. После водной процедуры опудрить древесной золой и сажать.

Сажать следует в ряды, которые расположены строго с севера на юг - это позволит картофелю получать максимум света и тепла. Важный момент - полив. Особенно следить за этим нужно в период цветения и образования клубней. Можно (и даже нужно!) применять мульчу.

Картофель также надо несколько раз за сезон подкормить. В период активной вегетации (в начале июня) удобрить таким составом: 3 л перегноя и 2,5 ст.л. мочевины. Вносить по полстакана под каждый куст, можно параллельно окучить. В этот период также можно подкормить зеленым удобрением.

В период бутонизации приготовить удобрение из 1 л древесной золы и 2,5 ст.л. сульфата калия, вносить по 1,5 ст.л. под куст.

Во время цветения порадовать картофель раствором, состоящим из 2 ст.л. суперфосфата и такого же количества сульфата калия, 1 ст.л. нитрофоски - на 10 л воды. Внести под куст по 0,5 л. Такая мера улучшит вкус клубней.

Спустя 2-3 недели после начала цветения надломать стебли на высоте 10-15 см от почвы - так, чтобы они больше не поднимались, но сохраняли целостность и жизнеспособность. Такая мера позволит перенаправить часть питательных веществ в клубни, а не в ботву.