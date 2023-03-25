Константин Райкин выгонял журналистов, если они не знали его биографии или отчества

Это старая московская байка ходит в узких кругах уже давно, дескать, звездный сын очень резко относился к тем, кто не знал из какой он семьи.

Сам Константин Райкин с юмором относится к этому и как пишут, наоборот радуется, если юные корреспондентки не знают кто его отец. Так как всю жизнь живет в его тени.

Миф это или нет, но с журналистами у Константина Аркадьевича не все гладко. Например, в 2016 году в Казани им пришлось согласовать свои вопросы и встать на уровне его колен во время интервью, снимая Райкина снизу вверх по его указанию.

Константина Райкина хотели сделать биологом. Хотя сам Константин уже с детства интересовался актерской карьерой и как отец, любил ходить в цирк, знаменитые родители не желали ему такого пути.

Возможно, потому что ребенку идти по следам отцовской популярности тяжело, все будут видеть блат, сравнивать, искать изьяны в таланте.

А в 2016 году прямо с трибуны съезда Союза театральных деятелей Константин Аркадьевич заявил, что в Россию возвращается цензура сталинского времени. И потом целый год ругался с министром культуры по поводу этого и урезания государственных дотаций.

Интересно, что президент Путин в этом конфликте выступил на стороне Райкина и выделил "Сатирикону" специальный президентский грант, чтобы театр получил деньги полностью.