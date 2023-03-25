Бойцы ЧВК Вагнер штурмуют центр Артемовска
22:44 2023-03-25
По данным Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», усиленная резервами ЧВК «Вагнер» начала штурм центральной части города Артемовска.
В районе сформировано 7 группировок, которые ведут бои на ул. Независимости и Базарной, а также возле Центрального рынка, передают военкоры.
Также сообщается о стрелковых боях в районе ул. Садовая и Мариупольская, причем в некоторых местах ВСУ делают попытки контратак, пишет NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что вагнеровцы блокируют пути, по которым идет снабжение резервов ВСУ.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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23:26
Тарас Медведев
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