Россия обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня с Арменией в 2020 году

Россия в субботу обвинила Баку в нарушении соглашения о прекращении огня, которое положило конец войне между этими двумя странами в 2020 году, позволив своим войскам пересечь линию разграничения.

“25 марта 2023 года (суббота) подразделение Вооруженных сил Азербайджана перешло линию соприкосновения в Шушинском районе, в нарушение достигнутой в 2020 году договоренности”, — говорится в сообщении Минобороны России.

По данным Москвы, азербайджанские войска «заняли высоту и начали установку блокпоста».

Российские миротворцы на месте «принимают меры, направленные на недопущение эскалации кризисной ситуации и недопущение взаимных провокаций со стороны противоборствующих сторон».

Азербайджанская сторона проинформирована о необходимости выполнения положений (соглашения), принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу вооруженных сил на ранее занимаемые ими позиции.