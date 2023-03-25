Фотографа регионального издания во Франции забросали камнями и коктейлем Молотова у бассейна Сент-Солин

Семь демонстрантов и 24 жандарма были ранены во время ожесточенных столкновений у бассейна Сент-Солин в Дё-Севре во Франции.

Ожесточенные столкновения между демонстрантами и жандармами в Сент-Солине неизбежно нанесли побочный ущерб.

Фотограф из Sud Ouest, который освещал демонстрацию возле бассейна Де-Севре, был забросан камнями и бутылкой с зажигательной смесью, сообщает региональная ежедневная газета.

Этими же зажигательными предметами были сожжены пять автомобилей жандармерии.

Мужчина получил травмы головы и ожоги рук. Газета опубликовала фотографию сотрудника с окровавленным лицом, толстой повязкой вокруг черепа и забинтованной рукой.