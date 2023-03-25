Фотографа регионального издания во Франции забросали камнями и коктейлем Молотова у бассейна Сент-Солин
Семь демонстрантов и 24 жандарма были ранены во время ожесточенных столкновений у бассейна Сент-Солин в Дё-Севре во Франции.
Ожесточенные столкновения между демонстрантами и жандармами в Сент-Солине неизбежно нанесли побочный ущерб.
Фотограф из Sud Ouest, который освещал демонстрацию возле бассейна Де-Севре, был забросан камнями и бутылкой с зажигательной смесью, сообщает региональная ежедневная газета.
Этими же зажигательными предметами были сожжены пять автомобилей жандармерии.
Мужчина получил травмы головы и ожоги рук. Газета опубликовала фотографию сотрудника с окровавленным лицом, толстой повязкой вокруг черепа и забинтованной рукой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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23:26
Тарас Медведев
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