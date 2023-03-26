Министр обороны Израиля собирается приостановить реализацию судебной реформы
01:24 2023-03-26
Ввиду продолжающихся массовых протестов против запланированной судебной реформы министр обороны Израиля Джоав Галант высказался за приостановку на один месяц законодательного процесса.
«Мы должны остановить законодательный процесс», — сказал Галант в субботу вечером и назвал сроком один месяц.
Продолжающееся разделение населения по этому вопросу может стать «реальной угрозой безопасности Израиля», отметил министр.
Опубликовано: Тарас Медведев
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23:26
Тарас Медведев
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