Министр обороны Израиля собирается приостановить реализацию судебной реформы

01:24 2023-03-26

Ввиду продолжающихся массовых протестов против запланированной судебной реформы министр обороны Израиля Джоав Галант высказался за приостановку на один месяц законодательного процесса.

«Мы должны остановить законодательный процесс», — сказал Галант в субботу вечером и назвал сроком один месяц.  

Продолжающееся разделение населения по этому вопросу может стать «реальной угрозой безопасности Израиля», отметил министр.