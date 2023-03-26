Министр обороны Израиля собирается приостановить реализацию судебной реформы

Фотографа регионального издания во Франции забросали камнями и коктейлем Молотова у бассейна Сент-Солин

Семь демонстрантов и 24 жандарма были ранены во время ожесточенных столкновений у бассейна Сент-Солин в Дё-Севре во Франции.