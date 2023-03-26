Организаторы ОИ 2024 в Париже разыскивают 45 000 волонтеров со всего мира
Организаторы Олимпийских игр в Париже ищут 45 000 волонтеров для проведения игр, сообщает НОК Франции.
Мы ищем людей со всего мира. Вам нужно только говорить по-английски или по-французски и быть доступным в течение десяти дней во время Олимпийских или Паралимпийских игр.
Вам не будут платить за ваше время, но у вас будет возможность заглянуть за кулисы крупнейшего в мире спортивного события и первых французских летних игр за столетие.
«Наши волонтеры будут в центре крупнейшего в мире спортивного события и внесут непосредственный вклад в его успех, — заявил Тони Эстанге, президент Организационного комитета «Париж-2024».
Он также добавил, что волонтеры станут лицом ОИ 2024 и от них будет исходить уникальная, положительная энергия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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23:26
Тарас Медведев
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