Организаторы ОИ 2024 в Париже разыскивают 45 000 волонтеров со всего мира

Организаторы Олимпийских игр в Париже ищут 45 000 волонтеров для проведения игр, сообщает НОК Франции.

Мы ищем людей со всего мира. Вам нужно только говорить по-английски или по-французски и быть доступным в течение десяти дней во время Олимпийских или Паралимпийских игр.

Вам не будут платить за ваше время, но у вас будет возможность заглянуть за кулисы крупнейшего в мире спортивного события и первых французских летних игр за столетие.

«Наши волонтеры будут в центре крупнейшего в мире спортивного события и внесут непосредственный вклад в его успех, — заявил Тони Эстанге, президент Организационного комитета «Париж-2024».

Он также добавил, что волонтеры станут лицом ОИ 2024 и от них будет исходить уникальная, положительная энергия.