Климатические активисты покрасили Дунайский канал в Вене в зеленый цвет

В знак протеста против конференции газовой промышленности в Вене климатические активисты окрасили участок Дунайского канала в зеленый цвет, сообщает АР.

По данным альянса Extinction Rebellion, использовался безвредный уранин, флуоресцентный краситель.

Агентство сообщило также, что десятки активистов заблокировали мост через канал.

Альянс призвал людей со всей Европы принять участие в акциях протеста в Вене в ближайшие дни.

Протесты направлены против газовой промышленности и ее высоких выбросов CO2, наносящих ущерб климату.

Конференция откроется в понедельник и продлится три дня.