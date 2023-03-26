Россия официально не поддержала акцию «Час Земли»

Западные СМИ отмечают, что Россия, которая с 2013 года присоединилась к инициативе WWF, на этот раз официально не проводила акцию «Час Земли».

Представитель Кремля Дмитрий Песков обосновал это тем, что инициатор WWF числится в российском списке «иностранных агентов», сообщает dpa.

Россия принимала участие в более ранних акциях «Час Земли» с 2013 года и, например, отключила фасадное освещение Кремля.

На этот раз свет в общественных зданиях в России был включен.

В Беларуси акция была в очередной раз проведена с национальным размахом, о чем говорит ее поддержка в госСМИ.

Что касается общей статистики, то в Новой Зеландии, например, смотровая башня Sky Tower и Харбор-Бридж в Окленде, а также здание парламента в столице Веллингтоне остались в темноте.

Всемирно известные Харбор-Бридж и Оперный театр погасли чуть позже в австралийском мегаполисе Сиднее.

В Малайзии погас свет в башнях Петронас в Куала-Лумпуре. А в столице Таиланда Бангкоке пять знаковых сооружений также стали темными, в том числе национальная святыня страны, Храм Изумрудного Будды. В Германии на час погрузились в темноте Бранденбургские ворота.

По данным WWF, для участия в кампании зарегистрировались более 550 городов.