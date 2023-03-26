Путин заявил, что Россия построит 1600 танков в ответ на западные поставки на Украину
По словам президента Владимира Путина, в связи с западными поставками танков Украине Россия увеличит собственное производство танков.
«Общее количество танков в российской армии превысит украинское в три раза, даже более чем в три раза», — заявил Путин в эфире государственного телевидения.
В то время как Украина получит от Запада от 420 до 440 танков, Россия построит 1600 новых танков или модернизирует существующие танки.
Экс-президент Дмитрий Медведев уже объявил на этой неделе о производстве 1500 танков.
Путин также сказал, что Россия может производить в три раза больше боеприпасов, чем Запад собирается поставить Украине в течение года.
Отечественная военная промышленность развивается быстрыми темпами. Однако, не хотелось бы чрезмерно милитаризировать собственную экономику, заявил глава Кремля.
Опубликовано: Тарас Медведев