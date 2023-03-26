El Pais: Зеленский умолял Евросоюз поставить новую военную технику ВСУ

Новостное агентство El Pais утверждает, что Владимир Зеленский упрашивал европейских лидеров поставить Украине новые вооружения.

26 марта журналисты испанской газеты El Pais со ссылкой на инсайдеров рассказали, что в минувший четверг в Брюсселе состоялся саммит Совета Европы, на котором Владимир Зеленский выступил посредством видеоконференции. По данным El Pais, этот саммит оказался коротким, поскольку во время своего выступления Зеленский упрашивал лидеров европейских стран поставить Киеву новое оружие.

Аналитики испанского информагентства сходятся во мнении, что главы государств коллективного Запада постепенно утрачивают интерес к тематике российско-украинского конфликта и приходят к пониманию того факта, что им не хочется бесконечно тратить свои средства на спонсирование Украины.

При этом в El Pais не скрывают, что Евросоюз потерял возможности для введения новых санкционных мер в отношении России, поскольку уже введённые санкции не смогли продемонстрировать своей эффективности. Так, глава Минфина США Джаннет Йеллен согласилась с тем, что российская экономика успешно противостоит западным экономическим рестрикциями.

Вместе с тем лидер Евросовета Шарль Мишель рассказал, что в Брюсселе достигли потолка относительно санкционных возможностей ЕС против России, поскольку осталось не так много отраслей жизнедеятельности российского государства, которые до сих пор не затронуты санкциями.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала одиннадцатый пакет санкций против России, который не предполагает введения новых ограничительных мер и будет сконцентрирован на поддержке действия уже введённых.