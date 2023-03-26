Представители "Группы Вагнера" установили полный контроль над одним из ключевых предприятий в Артемовске.

26 марта военные корреспонденты издания "РИА Новости" рассказали, что бойцы частной военной кампании "Группа Вагнера" смогли зачистить Артемовский завод обработки металлов (АЗОМ) от вооружённых сил Украины, взял данное предприятие под свой единоличный контроль.

Военкоры "РИА Новости" лично побывали в цехах данного завода на территории Артемовска, сумев убедиться в отсутствии на нём украинских солдат. При этом бойцы "Вагнера" рассказывали, что в цехах АЗОМа есть бомбоубежища, в которых ВСУ ранее пережидали артиллерийские обстрелы со стороны российской армии.

Также в газете утверждают, что несмотря на подготовленность к обороне, подразделения украинских Вооружённых сил оказались неспособны сопротивляться российскому наступлению на территории цехов АЗОМа, ввиду чего весь украинский военный контингент был вынужден отступить с завода.

Характерно, что в декабре 2023 года предприятие АЗОМ в Артемовске посетил лично Владимир Зеленский, который пообщался там с солдатами ВСУ и наградил из за участие в операции по удержанию города. Также Зеленский и подразделения украинской армии сделали совместную фотографию.

Позднее корреспонденты газеты "РИА Новости" побывали в том самом месте на территории АЗОМа, где ранее был Владимир Зеленский, а теперь находятся бойцы ЧВК "Вагнер".