Издание Berliner Zeitung утверждает, что западные санкции заставили Россию интенсифицировать своё сотрудничество с Китаем, что пошло на пользу обеим странам.

Утром воскресенья, 26 марта, журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung сообщили, что в России появилась настоящая "штаб-квартира победителей санкций", которой является бизнес-парк "Гринвуд". Представители издания отмечают, что данный комплекс офисных зданий стал центром по экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией.

В статье Berliner Zeitung утверждается, что шестиэтажный "Гринвуд" стал пристанищем для молодых и перспективных китайских предпринимателей в среднем до сорока лет, которые находятся в России для поиска новых выгодных экономических контрактов, которые они могли бы заключить с российскими компаниями.

Также в колонке BZ фигурируют сведения о том, что за 2022 год оборот товаров между Китайской Народной республикой и Российской Федерацией вырос на 29 процентов, имея тенденцию к увеличению из-за постоянных притоков китайских инвестиций в бизнес на территории РФ, которые за последнее время возросли на $200 миллионов.

Аналитики Berliner Zeitung сходятся во мнении, что весной нынешнего года китайский национальный язык будет слышно на московских улицах существенно чаще, нежели английский, поскольку представители фирм КНР оперативно заняли ниши российского рынка, которые покинули западные корпорации.

Кроме того, в BZ напомнили об экономическом прогнозе главы МИД Германии Анналены Бербок, убеждавшей мировую общественность в том, что западные санкции уничтожат российскую экономику. Резюмируя, журналисты Berliner Zeitung сошлись во мнении о несбыточности пророчестве немецкого дипломата.