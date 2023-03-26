Пентагон заявил, что инопланетный материнский корабль шпионит за Землей

Новый документ, опубликованный Пентагоном, утверждает, что инопланетяне могли наблюдать за нами в течение длительного времени.

Хотя нет прямых доказательств визита инопланетян из других галактик, в отчете рассматриваются некоторые теоретические возможности, которые кажутся вполне правдоподобными, учитывая современное состояние науки.

Согласно этому, космические корабли иных миров, вращающихся вокруг далеких солнцеподобных звезд, могли преодолеть расстояние до Земли за миллиард лет.

Авторы продолжают: «Поскольку большинство звезд образовались более чем за миллиард лет до Солнца (...), возможно, другие технологические цивилизации опередили нашу к тому времени, когда им понадобилось транспортное средство, чтобы добраться до Земли».

Обнаруженный в 2017 году на околоземной орбите объект названный Оумуамуа по мнению Гарварда мог стать базой инопланетян для наблюдения за человечеством.

137 000 — именно столько предполагаемых НЛО было замечено (с начала 20 века до 11 июля 2022 года) в Германии по данным Statista.

В общей сложности только 15 случаев были классифицированы как наблюдения так называемых «хороших НЛО».

Наблюдение «хорошего НЛО» определяется как объект, который имеет так много аномальных особенностей, что обычное объяснение, скорее всего, будет исключено.