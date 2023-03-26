В Артемовске российские бойцы захватили завод, на который приезжал Зеленский
09:15 2023-03-26
В Артемовске российские военные захватили территорию завода, который в конце 2022 года посетил президент Зеленский.
Как передает РИА Новости, территория завода обработки металлов полностью зачищена.
Военнослужащие рассказали, что продержаться во время авиационных ударов им помогло расположенное на заводе бомбоубежище.
Взять завод удалось благодаря правильно организованной штурмовой операции: украинские бойцы ожидали штурма с другой стороны.
Часть украинских боевиков, оборонявших АЗОМ, была уничтожена, а другая часть – взята в плен.
Опубликовано: Наталья Замечалова