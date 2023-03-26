Пушков: Вашингтону стало не до смеха из-за сближения России с Китаем и Ираном

Алексей Пушков утверждает, что правительство США опасается активизации российско-китайского сотрудничества.

Утром 26 марта представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где напомнил о том, что в 1999 году Джозеф Байден публично смеялся о предостережениях российских коллег, сообщивших правительству Соединённых Штатов о намерениях Москвы сблизиться с Китаем в случае, если блок НАТО продолжит расширяться на восток.

По словам Пушкова, Байден утверждал, что во время беседы с российскими коллегами в конце 90-ых еле сдерживал свой смех, посоветовав России стать партнёром Ирана в случае, если у администрации Москвы всё-таки не выйдет вступить в партнёрские отношения с Китайской Народной республикой.

Алексей Пушков утверждает, что в настоящий момент американскому правительству внезапно стало не до смеха, поскольку руководство России успешно наладило политико-экономические связи с Китаем, в то же время сумев сблизиться с иранским государством, о чём свидетельствуют дружественные отношениям между Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Характерно, что накануне Джозеф Байден прокомментировал недавнюю поездку китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, где тот встретился с Путиным в Кремле для переговоров. Байден уверен, что сближение Москвы и Пекина сильно переоценено, поскольку Вашингтон является более успешным в формировании союзов с другими государствами.

В то же время министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин публично заявил, что его беспокоит поездка Си Цзиньпина в Москву, ведь она может свидетельствовать о сближении РФ и КНР в военном плане.