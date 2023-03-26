Шеф полиции Колумбии признался, что полиция использовала экзорцизм в борьбе с наркомафией

Начальник полиции Колумбии признался, что прибегал вместе с другими полицейскими к экзорцизму и молитвам в борьбе с преступностью и ее самыми влиятельными представителями, такими как Пабло Эскобар.

Запись интервью проводилась в служебном кабинете, который наполнен католическими символами.

Генерал Генри Санабриа заверил, что эти религиозные обряды помогали полиции во время более чем пятидесятилетнего вооруженного конфликта.

Он напомнил об операциях, в ходе которых были убиты кокаиновый барон Пабло Эскобар (1993 год), военачальник FARC по прозвищу «Моно Джоджой» (2010 год) и лидер партизан Альфонсо Кано (2011 год).

«Существование дьявола несомненно. Я это видел, я это чувствовал», — рассказал Генри Санабрия в интервью журналу Semana, крестясь при каждом упоминании о демоне.

Он утверждает, что преступники использовали «колдовство», и рассказал несколько баек, в том числе об офицере, который якобы «выстрелил во время молитвы» и убил одну из предполагаемых ведьм.