Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер утверждает, что мир может столкнуться с новой холодной войной.

В воскресенье, 26 марта, журналисты информационного агентства El Mundo обнародовали фрагмент интервью с экс-сотрудником американского Госдепартамента Генри Киссинджером, который публично заявил, что он предвидит начало второй холодной войны наподобие той, которая была между СССР и США.

По мнению Киссинджера, вторая холодная война будет существенно опаснее, нежели первая, и состоится между Соединёнными Штатами и Китайской Народной республикой. При этом политик отметил, что на текущий момент Пекин и Вашингтон обладают примерно равными финансовыми средствами, что делает возможную американо-китайскую холодную войну конкурентной.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков вспомнил о словах действующего президента США Джо Байдена, который в 1999 году посмеялся, услышав о желаниях России сблизиться с Китаем, посоветовав администрации Москвы найти себе партнёра в лице Ирана, если наладить союзнические отношения с КНР не получится.

Пушков уверен, что уже сейчас команда Белого дома не смотрит столь оптимистично на растущее взаимодействие между Российской Федерацией и КНР, о чём свидетельствует недавняя поездка председателя китайского правительства Си Цзиньпина в Москву, где тот встретился с Владимиром Путиным для переговоров.

В то же время Генри Киссинджер признал, что ранее на Западе верили в возможность вестернизации Китая и превращение его в более прозападное государство, однако эти надежды американских элит таят на глазах рядом с бушующей глубиной российско-китайских отношений.