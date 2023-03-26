Путин опроверг слухи о создании военного союза между Россией и Китаем

Владимир Путин утверждает, что КНР и Россия не намерены создавать военный союз.

Днём 26 марта Владимир Путин встретился с российским репортёром Павлом Зарубиным, где прокомментировал свежие публикации ряда западных СМИ, в которых Россию и Китай обвиняют в создании военного союза, выступающего в роли оппонента для Североатлантического альянса.

Путин утверждают, что слухи о создании российско-китайского союза в военной сфере являются оторванными от реальности, поскольку инициация подобных объединений является традиционной прерогативной западных держав, постоянно создающих новые организации милитаристского характера.

При этом Владимир Путин не стал скрывать того факта, что РФ и Китай действительно сотрудничают в сфере военно-оборонной промышленности, однако это сотрудничество является совершенно открытым и не несёт в себе угрозы для других независимых государств вопреки дезинформирующим публикациям западной прессы.

По мнению Путина, именно НАТО занято строительством оси нового миропорядка, которая по своей сути напоминает конструкцию союзнических отношений между нацистской Германией и её странами-сателлитами в годы Второй мировой войны.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что даже подконтрольные Западу политологические эксперты сходятся во мнении о том, что страны Североатлантического альянса действительно образуют некие мезальянсы оборонного характера, де-факто являющиеся попыткой запугать российское правительство.