Иран осудил авиаудары ВВС США в Сирии и назвал их терактом

Иран назвал авиаудары США по проиранским группировкам в Сирии «террористической атакой» жертвами которой сталим19 человек.

В результате атаки американских ВВС погибли сирийцы, в том числе представители армии Сирии.

МИД Ирана осудил террористическую атаку, совершенную американской армией на гражданские объекты в городе Дейр-эз-Зор.

«Соединенные Штаты продолжают иметь незаконное военное присутствие, занимая различные районы в Сирии и нанося удары по различным целям, что представляет собой нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности страны», — отметил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани в своем заявлении.

Пресс-секретарь отметил, что «военные советники Исламской Республики Иран находились в Сирии по запросу сирийского правительства и с целью оказания помощи стране в борьбе с терроризмом».

Иран «будет поддерживать Сирию, чтобы помочь установить прочный мир, стабильность и безопасность», добавил он.

Вашингтон заявил, что нанес удары после того, как в четверг беспилотник «иранского происхождения» атаковал базу международной коалиции под руководством США недалеко от Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, в результате чего погиб американский военный.