Дональд Трамп утверждает, что американское государство потеряло было величие, уподобившись беднейшим странам планеты.

Утром текущего воскресенья, 26 марта, бывший американский президент Дональд Трамп выступил перед симпатизирующими республиканской партии гражданами в Техасе, где публично заявил, что Соединённые Штаты превратились в банановую республику, став одной из стран третьего мира.

По мнению Трампа, к такой закономерной развязке привело систематическое нежелание действующего правительства США решать вопрос с миграционным кризисом в государстве, фактическим открывшим свои границы для всех нелегальных беженцев, большинство из которых приезжают с территории Мексики.

Кроме того, Дональд Трамп считает, что в Соединённых Штатах сложилась пугающая тенденция, при которой система голосования и организации президентских выборов удаляется на максимальное расстояние от понятий справедливости и прозрачности, что не является признаком демократичности.

Также политик выразил уверенность в том, что при власти Джозефа Байдена американские правоохранительные органы превратились в карательную систему, сотрудники которых подчиняются политическим интересам господствующих в государстве элит, лоббирующих свои интересы под прикрытием законности.

Характерно, что ранее Трамп неоднократно обвинял Байдена в разрушении американской государственности, отмечая, что он может допустить начало новой Великой депрессии в стране из-за нерациональной финансовой политики, что доказывают участившиеся случаи банкротства банков в США.