Трамп: США превратились в банановую республику третьего мира
Дональд Трамп утверждает, что американское государство потеряло было величие, уподобившись беднейшим странам планеты.
Утром текущего воскресенья, 26 марта, бывший американский президент Дональд Трамп выступил перед симпатизирующими республиканской партии гражданами в Техасе, где публично заявил, что Соединённые Штаты превратились в банановую республику, став одной из стран третьего мира.
По мнению Трампа, к такой закономерной развязке привело систематическое нежелание действующего правительства США решать вопрос с миграционным кризисом в государстве, фактическим открывшим свои границы для всех нелегальных беженцев, большинство из которых приезжают с территории Мексики.
Кроме того, Дональд Трамп считает, что в Соединённых Штатах сложилась пугающая тенденция, при которой система голосования и организации президентских выборов удаляется на максимальное расстояние от понятий справедливости и прозрачности, что не является признаком демократичности.
Также политик выразил уверенность в том, что при власти Джозефа Байдена американские правоохранительные органы превратились в карательную систему, сотрудники которых подчиняются политическим интересам господствующих в государстве элит, лоббирующих свои интересы под прикрытием законности.
Характерно, что ранее Трамп неоднократно обвинял Байдена в разрушении американской государственности, отмечая, что он может допустить начало новой Великой депрессии в стране из-за нерациональной финансовой политики, что доказывают участившиеся случаи банкротства банков в США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей