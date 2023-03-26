Читатели издания Newsweek выступили с критикой экс-командующего войсками НАТО в Европе Бена Ходжеса, который считает, что Вашингтон должен больше помогать Украине.

26 марта американское новостное агентство Newsweek сообщило, что отставной генерал Соединённых Штатов попросил администрацию Вашингтона интенсифицировать оказываемую Украине военную и финансовую помощь. По мнению читателей газеты, Ходжес и другие чиновники США непоследовательны в своих высказываниях.

Некоторые из комментаторов Newsweek сошлись во мнении о том, что Бен Ходжес и Джозеф Байден постоянно говорят о необходимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако никто из американских чиновников не говорит, что он желает Киеву победы в конфликте с Россией.

Пользователи Newsweek считают, что призыв Бена Ходжеса к активизации американской военной помощи подразделениям ВСУ фактически является желанием США увидеть победу Украины, однако это означает, что администрация Белого дома оказывается вовлечённой в российско-украинский конфликт.

Другие же юзеры Newsweek выразили уверенность в том, что представители правительственного аппарата Соединённых Штатов не должны наращивать оказываемую Украине помощь, наоборот подтолкнув руководство Киева во главе с Владимиром Зеленским к началу мирных переговоров с Москвой.

Характерно, что ранее в тот же день Дональд Трамп сообщил о том, что он является первым американским президентом, оказавшим военную поддержку Украине, согласовав поставки ПТРК "Джавелин" украинской армии.