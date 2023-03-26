Поведение МакSим на сорванном певицей концерте в Сочи оценил нарколог Казанцев

Специалист считает, что странное поведение звезды на сцене могло быть вызвано приемом антидепрессантов и противоаллергических препаратов.

Старшие свидетелями неадекватного поведения Марины Максимовой (МакSим) на концерте в Сочи, где певица бросила микрофон и, не допев песню, ушла со сцены, убеждены, что кумир была пьяна либо находилась под действием препаратов. Представители артистки настаивают, что у нее проблемы со здоровьем.

Нарколог Алексей Казанцев не исключает, что концерт мог быть сорван из-за опьянения певицы - алкогольного или наркотического, сообщает 5-tv.ru.

Она покачивается, однако стойко держится. Опыт, как говорят, не пропьешь. Имеются некоторые нарушения артикуляции. За МакSим поет зал, это видно. Все происходит в замедленном темпе: такое ощущение, что сейчас она уснет, голос осип, что-то пытается сказать шепотом, — прокомментировал нарколог видео с концерта.

При этом Казанцев подчеркнул, что пьяный человек также может быть громким. Поэтому не нужно спешить утверждать, что Марина перед выходом на сцену приняла на грудь. Хотя и в ее трезвости стопроцентно не уверен.

Доктор напомнил, что певица после коронавируса еле выжила, и могла в качестве последствия получить поражение головного мозга - энцефалопатию. Такой недуг несовместим со спиртным.

Сейчас это похоже на прием каких-либо психоактивных веществ: это могут быть антидепрессанты, противоаллергические препараты, которые также вызывают сонливость, заторможенность, — заключил нарколог.

Ранее МакSим признавалась, что она боролась с зависимостью от алкоголя и даже лечилась в специализированной клинике.