Пригожин не исключает, что на Рублевке появится реабилитационный центр для бойцов СВО
Основатель группы Вагнера не исключает, что на подмосковной Рублевке может появиться центр для психологической реабилитации добровольцев, вернувшихся из зоны СВО.
В своем комментарии изданию “Глас народа” о методах реабилитации бывших заключенных, Пригожин выразил уверенность, что такой центр нужен и будет построен.
«Буквально вчера отправил губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации на принадлежащем компании „Конкорд“ уже более десятка лет участке, который длительное время продолжал быть не застроен просто потому, что мне не нужен участок на Рублевке», — рассказал Евгений Пригожин.
Пригожин отметил при этом, что не в восторге от Рублевки, назвав ее “жутким местом”, но он уверен, что прошедшие СВО бойцы с этим справятся.
Что касается реабилитации, то по словам основателя «Вагнера» уже около пяти тысяч бывших заключенных отработали контракт и получили освоююождение.
Опубликовано: Тарас Медведев