Основатель группы Вагнера не исключает, что на подмосковной Рублевке может появиться центр для психологической реабилитации добровольцев, вернувшихся из зоны СВО.

В своем комментарии изданию “Глас народа” о методах реабилитации бывших заключенных, Пригожин выразил уверенность, что такой центр нужен и будет построен.

«Буквально вчера отправил губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву письмо с предложением о строительстве Центра психологической реабилитации на принадлежащем компании „Конкорд“ уже более десятка лет участке, который длительное время продолжал быть не застроен просто потому, что мне не нужен участок на Рублевке», — рассказал Евгений Пригожин.

Пригожин отметил при этом, что не в восторге от Рублевки, назвав ее “жутким местом”, но он уверен, что прошедшие СВО бойцы с этим справятся.

Что касается реабилитации, то по словам основателя «Вагнера» уже около пяти тысяч бывших заключенных отработали контракт и получили освоююождение.