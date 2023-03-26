Пригожин: ВСУ подготовили резерв в 200 000, чтобы провести атаку на Белгород
По мнению основателя группы «Вагнер», ВСУ готовят неприятный ход для ВС России, собрав значительный резерв и техническую поддержку и планируют атаковать Белгород.
Евгений Пригожин отметил, что погода начала играть на стороне противника. Тепло и сухо, что позволяет проводить марши в составе мехколонн.
«Поэтому всё располагает к тому, чтобы можно было на тяжёлой технике начать кататься по полям. Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники, бронированные машины, танки „Леопард“, про которые все разговаривают, и подготовили резервов порядка 200 тысяч человек», — сказал глава «Вагнера».
Ранее киевские политики и командование ВСУ неоднократно заявляли, что готовят контрнаступление и возможно для дезориентации руководства Минобороны России называли целями крымское направление.
Между тем участок приграничья на Белгородском направлении неоднократно атаковали украинские ДРГ.
Опубликовано: Тарас Медведев