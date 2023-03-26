Создатель «Призрака оперы» Эндрю Ллойд Уэббер разбит из-за смерти сына

43-летний композитор Ник Ллойд Уэббер скончался после полутора лет постоянной борьбы с раком желудка.

Самый коммерчески успешный в истории музыки композитор рассказал о своей трагедии. Его сын Ник, номинант престижной премии «Грэмми», умер в хосписе, сообщает Космополитен.

Я потрясен, что должен сообщать, что несколько часов назад в больнице умер любимый старший сын Ник. Вся семья собралась, мы совершенно опустошены, — написал 75-летний Эндрю Ллойд в официальном заявлении.

Создатель «Призрака оперы» не так давно признавался, что его сын тяжело болен, и его состояние критическое. Из-за проблем со здоровьем у Ника композитор пропустил премьеру своего мюзикла под названием «Плохая золушка» на Бродвее.

Уэббер тогда рассказал, что на фоне онкологии у сына началась пневмония, причем последний приступ оказался невероятно сильным. После этого Ника перевели в хоспис.

Ник старший сын Эндрю Ллойда. Его мать Сара Хьюджил - первая жена композитора. Всего у многократного обладателя премий «Оскар» и «Грэмми» - четверо детей. Ник пошел по стопам своего отца: стал композитором, а также работал как продюсер.

К слову, композиции легендарного музыканта должны звучать во время коронации Карла ІІІ, которое состоится в мае нынешнего года.