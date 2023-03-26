Британские спецслужбы: Россия получила от Ирана 71 БПЛА Shahed

Британская разведка в очередной раз распространила информацию, о якобы существующих закупках иранских дронов для ВС России, сообщает dpa.

После двухнедельного перерыва Россия с марта развернула по меньшей мере 71 иранский беспилотник-камикадзе типа Shahed против украинских целей, сообщило в воскресенье министерство обороны в Лондоне.

Это свидетельствует о том, что в настоящее время Россия получает регулярные поставки «небольшого количества» беспилотников из Ирана.

По утверждению британской стороны, есть две стартовые площадки для беспилотных ракет: из Брянской области и из Краснодарского края.

«Это позволяет России атаковать большие территории Украины и сокращает время полета до целей на севере Украины», — заявили в министерстве Великобритании.

Россия неоднократно отмечала, что способна самостоятельно производить боевые дроны типа "Герань", которые и использовались для решения целей СВО.

Иран в свою очередь обвинил США в террористической атаке на мирные объекты в Сирии после авиаударов ВВС в субботу, в результате которых погибло 19 мирных жителей.