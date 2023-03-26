Данилов: Беларусь оказалась «ядерным заложником» России
13:58 2023-03-26
Украина назвала Беларусь «ядерным заложником» России после того, как Москва объявила о размещении тактического ядерного оружия в соседней стране.
«Кремль взял Беларусь в качестве ядерного заложника», — написал в воскресенье секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Это решение стало «шагом к внутренней дестабилизации страны», отметил он.
По словам Данилова, заявление президента России Владимира Путина «повысило уровень негативного восприятия и общественного неприятия России и Путина в белорусском обществе».
Опубликовано: Тарас Медведев