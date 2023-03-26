Около 3000 мигрантов-лодочников высадились на итальянском острове Лампедуза

Почти 190 километров отделяют прибрежный город Сфакс в Тунисе от итальянского острова Лампедуза и, хотя путешествие очень опасно, многие мигранты в последнее время продолжают совершать переход.

Несмотря на недавние опустошительные лодочные аварии, многие мигранты по-прежнему осмеливаются пересекать Средиземное море в направлении Италии.

За последние два дня только на итальянский остров Лампедуза прибыло более 3000 человек, сообщило в воскресенье итальянское информационное агентство Ansa.

Всего в субботу на остров прибыли 1387 человек. В пятницу было даже 1778 человек.

Иммигранты, в том числе много детей, добрались до Лампедузы на нескольких лодках. На помощь некоторым катерам пришли морское спасательное судно «Луиза Мишель» и патрульные катера итальянских властей. Дальнейшие прибытия также ожидались в воскресенье.

Восемь человек погибли в субботу, пересекая Средиземное море в ЕС. Два небольших катера потерпели крушение недалеко от Мальты — восемь обнаруженных тел были доставлены на Лампедузу итальянской береговой охраной в воскресенье вечером, как далее сообщила Ansa.

Тем временем мэр Лампедузы Филиппо Миннино призвал к созданию совместной европейской миссии в Средиземноморье. Европа и Италия должны знать, что в Средиземном море чрезвычайная ситуация, сказал он.