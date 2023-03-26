Самая старая известная еврейская Библия выставлена на обозрение в Израиле

Кодекс Сассун датируется десятым веком христианской эры, книга, оцененная в 50 миллионов долларов, она будет продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в мае.

Самая старая известная полная еврейская Библия была представлена прессе в Тель-Авиве, где она будет представлена публике в течение недели до аукциона в Нью-Йорке в мае.

Кодекс Сассуна, названный в честь его самого известного владельца, Дэвида Соломона Сассуна (умер в 1942 году), датируется 10 веком христианской эры, а возможно и концом 9 века, согласно Sotheby's.

Эта переплетенная рукопись (кодекс) содержит 24 книги Библии на иврите, или «Танах», аббревиатуру на иврите от Торы (или Пятикнижия, первых пяти книг Библии), Пророков («Невиим» на иврите) и другие писания («Кетувим»). Не хватает только 12 листов.

С четверга Кодекс выставлен в Музее еврейского народа в кампусе Тель-Авивского университета.

«Это один из величайших моментов в моей жизни как куратора», — сказал Орит Шахам Говер, руководитель музея, для которого «эта древняя Библия отражает историю еврейского народа с древности до наших дней».

Эта еврейская Библия также содержит отрывки на греческом и арамейском языках и находится в исключительном состоянии сохранности.